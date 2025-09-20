Zonguldak medyası’ndan Tahir Babaoğlu’na övgü
Temsilcimiz Bozokspor oyuncusu, Mert Çayır'ın Şutu Bilal Karataş’ın güzel kurtarışıyla ön plana çıktı. Geçtiğimiz hafta Karadeniz Ereğli maçındaki önemli pozisyon 3 Lig’de haftanın en güzel pozisyonları arasında yer aldı.

Lig’de bu haftanın en dikkat çeken pozisyonları belli oldu. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği değerlendirmede, haftanın en iyi kurtarışı Karadeniz Ereğli Belediyespor kalecisi Bilal Karataş’a gitti.

Mert Çayır’ın Şutunu, Karataş Engelledi

Bozokspor’un genç oyuncusu Mert Çayır’ın ceza sahası içerisinden yaptığı sert ve isabetli vuruş, gole çok yaklaşmışken Bilal Karataş’ın müthiş refleksleriyle önlendi. Bu pozisyon, haftanın en güzel kurtarışı olarak öne çıktı.

Sıfır TV Sosyal Medyada İlgi Topladı

Sıfır TV’nin Facebook sayfasında yayınlanan haftanın en güzel pozisyonları videosu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı

Muhabir: Mehmet Salih Yüce