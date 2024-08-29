Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yapılacak olan etkinliklere tüm halkı davet etti.

Yozgat sosyal hayatı sınırlı olan bir şehir olduğunu belirten Arslan, “Genel olarak baktığımız zaman belediye olarak sosyal hayatı canlı tutmamız lazım” dedi.

Arslan yapmış olduğu açıklamada, “İnsanlarımıza zaman zaman sosyal hayat noktasında seçenekler ortaya koymamız lazım. Bu noktada yaz aylarında Sürmeli Festivali yaptık ve halkımız bundan çok memnun kaldı. Şenliklere ciddi manada katılımlar oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için çok önemli bir gün. Zafer yürüyüşü ve fener alayı ile başlayacağımız bir program olacak. 3 gün sürecek bir program düzenledik. Yozgat’ın yerel sanatçılarını halkımızla buluşturacağız. Daha önceki programlarda biraz daha genel sanatçıları Türkiye’nin geneline hitap eden programlar yaptık şimdi ise Yozgatlı sanatçılarının katılacağı bir program yapacağız. Bu manada hem 30 Ağustos’u hatırlamış olacağız hem de vatandaşlarımızın sosyal hayatına bir katkı sunmuş olacağız. Bu tür çalışmaların Yozgat’ın ekonomisine de katkısı olduğunu düşünüyorum. Yozgat dışından da çok sayıda insanımız bu programlara katılıyor. Yozgat’a ciddi bir ekonomik girdi sağlıyor. Bu konuda esnafın memnuniyetinden dolayı söylüyorum. 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde yapacak olduğumuz Yozgat Belediyesi Kültür ve Sanat etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.