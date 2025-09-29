30 yaşındaki Sait Kurt, 24 yaşındaki eşi İpek Kurt’u pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin üç çocuğu olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, bir süredir boşanma aşamasında olan ve abisinin evinde kalan İpek Kurt ile eşi Sait Kurt arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Öfkesine hakim olamayan Sait Kurt, yanında taşıdığı pompalı tüfekle eşi İpek Kurt’a ateş etti. Genç kadın ağır yaralanırken, saldırgan koca aynı silahı bu kez kendi kafasına doğrultarak tetiği çekti.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 41147 numaralı sokakta meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları incelemede Sait Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İpek Kurt ise Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süreli çalışma yaptı. Sait Kurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin 8 yıllık evli olduğu ve üç çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Çocukların olay sırasında evde bulunup bulunmadığına dair inceleme sürerken, polis soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.