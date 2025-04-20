Yozgat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, il genelinde halkın huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik olarak 14 ilçede eş zamanlı "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılan uygulama, 62 ekip ve 304 personelin katılımıyla 18 ayrı noktada yürütüldü.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, uygulama kapsamında yol emniyeti ve kontrol devriyeleri faaliyete geçirildi. Denetimlerde toplam 3 bin 864 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sırasında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı denetimler çerçevesinde bin 396 araç sorgulanarak trafik kurallarına uygunluk açısından detaylı şekilde kontrol edildi. Araçlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, sürücülerin evrakları titizlikle incelendi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi ve suçla etkin mücadele kapsamında bu tür uygulamaların aralıklarla devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Yozgat genelinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerin, özellikle kırsal bölgelerde suça karışma potansiyeli taşıyan unsurları tespit etmeye yönelik olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Özellikle bayram öncesi dönemlerde artan hareketlilik göz önüne alınarak yapılan uygulamanın, önleyici kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.