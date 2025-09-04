Konya’nın Meram ilçesindeki Karahöyük kazılarında, geçmişe ışık tutacak eserler ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazılarda, yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait bir yemek takımı gün yüzüne çıkarıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan’ın başkanlığında yapılan kazılarda, tüccara ait gümüş plakalar, oyuncaklar, figürinler ve evin bir bölümünden testi, tabak ile kupalı bardak bulundu.

Kazı başkanı Doç. Dr. Arıkan, Konya Karahöyük’ün Anadolu ve Ön Asya arkeolojisi açısından önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Höyüğün eski Hitit dönemine kadar kesintisiz bilgi içerdiğini belirten Arıkan, “Burada 10 höyük var. Hepsini kendi içinde anlamaya çalışıyoruz. Durduğumuz yer, yaklaşık milattan önce 2000’lere tarihleniyor” dedi.

Arıkan, açığa çıkarılan bölümün kamu binası olduğunu ve yapı malzemeleri ile bölümler üzerine çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bu yılki kazı sezonunda önemli buluntular elde ettiklerini aktaran Arıkan, “Kamusal yapının içinde kremasyon mezarlar ve inanç dünyasına dair bir sunak var. Tarımsal aktivitelere, günlük hayata ve üretime dair bilgiler toplamaya devam ediyoruz. 3 bin 500 yıllık kilden yapılmış boğa figürini, çocuk oyuncakları ve kurşundan tanrıça figürini bulduk. Yeme içme faaliyetinin izlerini taşıyan testi, yonca ağızlı testi ve tabağın bir arada olduğu mutfak seti gün yüzüne çıktı. Bardağın restorasyonu tamamlandı, tabağın restorasyonu devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Höyükte ayrıca 60 bebek mezarına da rastlandığı belirtildi.

Doç. Dr. Arıkan, höyüğün dönemin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, “Kumaşa sarılı gümüş levhalar bulundu. Bunlar bir tüccarın sermayesi olmalı. Konya’nın ilk ticaret odası burası. 3 bin 500 yıl önce de tüccarların mühürleri ve kayıtları vardı” dedi.

Kazı çalışmalarının ve buluntuların incelenmeye devam ettiği, eserlerin müzede sergilenmeye hazırlandığı bildirildi.