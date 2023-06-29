TKDK, proje başvurusu yapan girişimcilerin harcamaları için 2,6 milyar TL hibe ödedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı fonundan karşılanan fonun yüzde 75 AB, yüzde 25’i ise Türkiye bütçesinden oluşuyor.

IPARD Programı’yla kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek şehirlere göçün önlenmesi hedefleniyor.

BU FABRİKADA AVRUPA PEYNİRLERİ ÜRETİLİYOR

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren TKDK destekli süt ürünleri fabrikasında Avrupa kökenli peynirler üretiliyor.

Şirketin yetkilisi Erdoğan Demir, yaptığı açıklamada, fabrikanın 17 bini kapalı olmak üzere toplam 85 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Fabrikanın günlük 250 ton süt işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu; “Son teknoloji süt ve peynir işleme ekipmanları ile iki temel üretim hattından yumuşak ve sert peynirler üretilmekte olup, bünyesinde iki marka barındırmaktadır. Fabrikamız Avrupa kökenli peynirleri Türkiye'de, bölgemizden özenle seçtiğimiz sütlerle üretmek üzere kurulmuştur. Bir diğer markamızla da geleneksel Türk peyniri lezzetlerini sofralara getiriyoruz. Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik makineler ve laboratuvar ekipmanları ile modern işletmesinde özellikle AB kökenli edam, gouda, chedar gibi farklı peynirlerin üretimini gerçekleştirme hedefimiz vardı. 5,6 milyon tutarındaki projemiz için TKDK’dan 2.2 milyon TL hibe desteği aldık.”

Demir, ham maddeyi tüm sezonlarda civar köyler ve komşu ilçe köylerinden temin ettiklerini dile getirdi.

Bu destek sayesinde yapılan yatırımın AB standartlarında olması şirkete daha profesyonel bir görünüm kazandırdığını ifade eden Demir, ilk fırsatta bir proje başvurusu daha yaparak işletmenin en büyük girdi maliyetlerinden elektriği güneş enerjisinden sağlamayı planladıklarını kaydetti.

EV HANIMI YILDA 20 BİN HİNDİ YETİŞTİRİYOR

Ev hanımı ve 3 çocuk annesi Birsel Uğurlu, Manisa’nın Selendi ilçesinde kurduğu tesisinde yıllık 20 bin hindi yetiştiriyor.

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Uğurlu, eşiyle AB standartlarında modern bir hindi üretim tesisi kurmak için 2021’de TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaptı.

Projenin onaylanarak hibe sözleşmesi imzalanmasının ardından Halılar Mahallesi’nde inşaata başlayan Uğurlu, 2,6 milyon liraya mal olan 3 bin metrekare kapalı alana kurulu yatırımını tamamlamasının ardından 1,4 milyon lira hibe aldı.

Yetiştirilen et verimi yüksek hindiler entegre kesim ve işleme tesislerine satışa sunuluyor.

BALIK LOKANTASINA AB STANDARTLARINDA MODERNİZASYON

Samsun’un Yakakent ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki girişimci Özkan Şensoy, yaklaşık 15 yıldır işlettiği balık lokantasını TKDK destekleriyle modernize ederek, AB standartlarına yükseltti.

Şensoy, yaptığı açıklamada, 3. nesil olarak yeme içme sektöründe faaliyette bulunduğunu söyledi.

Mevcut yeme içme tesisini daha modern bir yapıya kavuşturmak için araştırmalar yaptığını belirten Şensoy, şöyle konuştu; “TKDK’nın bu sektöre hibe desteklerinin olduğunu öğrendim ve Samsun İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek bilgi aldım. Daha sonra 864 bin liraya mal olacak proje hazırlayarak TKDK’ ya başvurdum. Modernizasyon projemiz için 400 bin lira hibe desteği aldım. Restoranımız Samsun ve Sinop’a hizmet sunmaktadır. İşletme 250 kişi kapasitelidir.”

Şensoy, lokantada 13 kişinin istihdam edildiğini aktararak, Samsun’un diğer bölgelerine de lokanta açmak istediğini kaydetti.

KÖY KOOPERATİFİNDEN YILLIK 1000 TON SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI

Burdur’un merkeze bağlı Büğdüz köyünde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, pastörize süt, peynir, tereyağı ve ayran olmak üzere yıllık 1000 ton süt ürünü imal ediyor.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Candan, yaptığı açıklamada, 1971’de 7 ortak tarafından kurulan kooperatifin şu anda 440 üyesi bulunduğunu söyledi.

Kooperatifin 65 ton süt nakliye kapasiteli olduğunu belirten Candan, şu bilgileri verdi; “Kooperatife ait araçlarla günlük 20-22 ton sütü ortaklarımızdan toplayarak büyük firmalara iletiyoruz. TKDK ile tanıtım ve bilgilendirme ziyaretleri esnasında tanıştık. Bu hibelerden faydalanmanın hem sosyal hem de ekonomik açıdan Burdur adına önemli bir karar olduğunu düşündük ve zaman kaybetmeden proje hazırlayarak başvuru yaptık. İlk projeyle köy merkezinde 11 çalışanla 25 ton depolama kapasiteli süt toplama merkezi kurduk. Bununla yetinmeyerek, işleme kapasitesi günlük 8,65 ton ve yıllık 765 bin kilogram pastörize süt, 252 bin 450 kilogram peynir, 48 bin 600 kilogram tereyağı, 360 bin kilogram ayran üreten modern bir süt işleme tesisini TKDK hibeleriyle hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda kapasite artırarak kooperatifin ekonomiye olan payını büyütmeyi hedefliyoruz.”

HAYVANCILIK YAPMAK İÇİN AMERİKA’DAN KÖYÜNE DÖNDÜ

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan 37 yaşındaki mimar Yeter Bektaş, baba mesleği hayvancılık yapmak için Kahramanmaraş’taki köyüne dönerek hayalini kurduğu koyun besi tesisini kurdu.

Bektaş, ABD’de mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra Rusya, Azerbaycan ve ABD’de çalıştı.

Daha sonra hayalini kurduğu baba mesleği hayvancılık yapmak için Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Anbar köyüne dönen Bektaş, TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaptı.

Yeter, 2 bin 750 metrekare alana 3 milyon liraya kurduğu tesisi için TKDK’dan 1,8 milyon TL hibe desteği aldı.

TESİSTE YILLIK 700 KOYUN YETİŞTİRİLİYOR

Yeter, yaptığı açıklamada, veterinerlik okumak istemesine karşın ailesinin isteğiyle mimarlık okuduğunu söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini ve köyde yaşamak istediğini belirten Bektaş, şöyle konuştu; “Köyümde yatırım yapmak istediğim için bulunduğumuz bölgenin coğrafi yapısını da göz önünde bulundurarak koyun besi çiftliği kurdum. İleride keçi sütü üretimi de yağacağım. Elde edeceğim keçi sütüyle Kahramanmaraş’la özdeşleşen dondurma üretimi yapmak istiyorum.”

Bektaş, tesiste 2 kişiye iş imkanı sağladıklarını, yatırımlarıyla istihdamı ve milli ekonomiye katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

İşletmenin elektrik ihtiyacı için yenilenebilir enerji projesi için tekrar TKDK‘ya başvuruda bulunduğunu aktaran Bektaş, sonuçların açıklanmasının ardından güneş enerjisi panellerinin kurulumuna hemen başlamak istediğini kaydetti. Haber Merkezi