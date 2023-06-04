TKDK, 3,7 milyar liraya mal olan yatırımlar için proje başvurusu yapan girişimcilere 2,6 milyar TL hibe ödedi.

Kadın girişimcilere ve 18-40 yaş arası genç girişimcilere ek puan verilerek uygulanan pozitif ayrımcılıkla proje seçiminde bu grupların listede üst sıralarda yer alması sağlanıyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında yürütülen çalışmalarla, kırsalda AB standartlarında üretim yapan tesislerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİKTEN SONRA İLÇESİNE OTEL KURDU

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki girişimci Gizem Uyar, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ilçesine otel kurdu.

Uyar, bölgede konaklama ihtiyacının olduğunu fark edince kırsal turizm alanında yatırım yapmaya karar verdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kendi işini kurup ailesiyle otel işletmeciliği yapmak için bir projenin nasıl hayata geçirilebileceği üzerine çeşitli araştırmalar yapan Uyar, haber sitelerinde ve sosyal medyada TKDK destekleriyle hayata geçirilen örnek yatırımları gördü.

Uyar, bunun üzerine TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne giderek yardım masasındaki iletişim uzmanlarından detaylı bilgi edindi ve yatırım için çalışmalara başladı.

Projesini hazırlayarak Koordinatörlüğe sunan Uyar, projesinin onaylanmasının ardından 24 odalı otelin yapımını tamamlandı ve 3 milyon 120 bin TL’lik yatırımın 1 milyon 696 bin TL’sini hibe aldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından turistlerin misafir edildiği otelde 7 vatandaş istihdam ediliyor.

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİNİN ELEKTRİĞİ GÜNEŞTEN

Konya’nın Beyşehir ilçesine su ürünleri işleme tesisi kuran 43 yaşındaki İbrahim Navruz’un tesisinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanıyor.

Balık lokantası bulunan Navruz, baba mesleği balık işleme sektöründe devlet tarafından verilen hibe destekleri olduğunu duydu.

Navruz, TKDK Konya İl Koordinatörlüğüyle iletişime geçerek bilgi aldıktan sonra yatırım yapmaya karar verdi.

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 6,1 milyon TL olan su ürünleri işleme tesisi için proje başvurusu yapan Navruz, yatırımını tamamlayarak 2,6 milyon TL hibe aldı.

Ailenin Beyşehir Gölü’nde basit balıkçılık işleri ile başlayan yatırım serüveni, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin 500 metrekare alanda yıllık 1,400 ton üretim yapan bir tesisle taçlandı.

Deniz ve havuz gibi yerlerden getirilen somon, alabalık, çupra, levrek, karides gibi su ürünleri işlenerek filetoya dönüştürülüyor.

Tesisin elektrik ihtiyacı 480 kwe kurulu güce sahip güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor.

Türkiye’nin her yerindeki restoranlara ürün gönderilen tesiste 70 vatandaş istihdam ediliyor. Haber Merkezi