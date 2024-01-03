3 aylar ne zaman başlayacak Oruç ve kandiller ne zaman başlayacak

2024 yılında tüm vatandaşlar arasında merak konusu olan 3 ayların başlangıç tarihleri belli oldu. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor 2024? Oruç ve kandiller ne zaman başlıyor? İşte 3 ayların ve oruç-kandil döneminin başlangıç tarihleri:
Mübarek 3 aylar, Receb ayıyla birlikte başlayacak ve daha sonra Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte sona erecek. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor 2024? Oruç ve kandiller ne zaman başlıyor? İşte cevabı…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını barındıran Üç Aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.
2024 YILI ORUÇ NE ZAMAN?
Oruç ibadeti ise Üç Ayların sonuncusu olan Ramazan ayında gerçekleşecek.
Ramazan ayı, 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak ve bu süre zarfında oruç tutulacak. Bu özel dönemde iftar ve sahur vakitleri, Müslümanlar için önemli ibadetler arasında yer alacak.
2024 KANDİLLER NE ZAMAN?
2024 yılının kandil tarihleri şu şekilde:
11 Ocak 2024 Perşembe: Regaib Kandili
6 Şubat 2024 Salı: Mirac Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi: Berat Kandili
14 Eylül 2024 Cumartesi: Mevlid Kandili
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, 3 ayların ve oruç-kandil döneminin başlama tarihleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.Kaynak: Haber Merkezi