3 aylar ne zaman başlayacak Oruç ve kandiller ne zaman başlayacak

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2024 yılında tüm vatandaşlar arasında merak konusu olan 3 ayların başlangıç tarihleri belli oldu. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor 2024? Oruç ve kandiller ne zaman başlıyor? İşte 3 ayların ve oruç-kandil döneminin başlangıç tarihleri:

Mübarek 3 aylar, Receb ayıyla birlikte başlayacak ve daha sonra Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte sona erecek. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor 2024? Oruç ve kandiller ne zaman başlıyor? İşte cevabı…

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını barındıran Üç Aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

2024 YILI ORUÇ NE ZAMAN?

Oruç ibadeti ise Üç Ayların sonuncusu olan Ramazan ayında gerçekleşecek.

Ramazan ayı, 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak ve bu süre zarfında oruç tutulacak. Bu özel dönemde iftar ve sahur vakitleri, Müslümanlar için önemli ibadetler arasında yer alacak.

2024 KANDİLLER NE ZAMAN?

2024 yılının kandil tarihleri şu şekilde:

11 Ocak 2024 Perşembe: Regaib Kandili

6 Şubat 2024 Salı: Mirac Kandili

24 Şubat 2024 Cumartesi: Berat Kandili

14 Eylül 2024 Cumartesi: Mevlid Kandili

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, 3 ayların ve oruç-kandil döneminin başlama tarihleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.