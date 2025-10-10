Kampanya kapsamında, ilk kez ev sahibi olacak çiftlere düşük faizli ve 3 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunulacak.

Son dönemde konut kredisi faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ev almakta zorlanan genç çiftlere yönelik hazırlanan bu kampanya, devlet destekli konut finansmanı modelleri arasında dikkat çekiyor.

Faiz Oranı Piyasadaki En Düşük Seviyeye Çekildi

Halkbank’ın açıkladığı yeni kampanyada, piyasada ortalama %2,69 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranı, yeni evlenenler için %2,55’e düşürüldü. Banka, bu özel oranın sadece “Yeni Evlilere Konut Kredisi” programı kapsamında geçerli olacağını belirtti.

Kredi kullanan çiftler, isterlerse 3 ay geri ödemesiz dönem seçeneğinden yararlanabilecek. Bu sürenin sonunda taksit ödemeleri başlayacak. Dileyen müşteriler, aylık eşit taksitli veya serbest ödeme planı gibi alternatif geri ödeme yöntemlerini de tercih edebilecek.

Halkbank’tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yeni evlenen genç çiftlerimizin ilk konutlarını satın alırken ihtiyaç duydukları finansmanı, avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla karşılamalarına olanak tanıyan özel konut kredisi ürünümüzdür.”

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla şu koşulları sağlaması gerekiyor:

Resmî nikâh tarihinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması,

Eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olması,

Başvuru sahibi ya da eşinin herhangi bir konutun sahibi veya hissedarı olmaması.

Bu şartları sağlayan çiftler, kredi başvurularını en yakın Halkbank şubelerinden yapabilecek.

3 Ay Geri Ödemesiz Seçenek ve Örnek Geri Ödeme Tablosu

Kredi tutarına göre belirlenen taksit ve toplam ödeme tutarları şöyle:

| Kredi Tutarı (TL) | Aylık Faiz Oranı | Vade (Ay) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Geri Ödeme (TL)|

| 500.000 | %2,55 | 120 | 13.403 | 1.608.364 |

| 1.000.000 | %2,55 | 120 | 26.806 | 3.216.722 |

| 1.500.000 | %2,55 | 120 | 40.209 | 4.825.086 |

| 2.000.000 | %2,55 | 120 | 53.612 | 6.433.445 |

| 2.500.000 | %2,55 | 120 | 67.015 | 8.041.810 |

| 3.000.000 | %2,55 | 120 | 80.418 | 9.650.168 |

Bu tabloya göre, 1 milyon TL’lik kredi kullanan bir çift, 120 ay vadeyle toplamda yaklaşık 3,2 milyon TL geri ödeme yapacak.

Başvuru Süreci

Kredi kampanyasından yararlanmak isteyen çiftler, öncelikle satın alacakları konutu belirledikten sonra Halkbank şubelerine şahsen başvuru yapabilecek. Banka, kredi değerlendirmesini gelir durumu ve kredi notuna göre gerçekleştirecek.

Kampanyanın, yeni evlilerin konut sahibi olmasını kolaylaştırmasının yanı sıra, ekonomide iç talebi desteklemesi bekleniyor.