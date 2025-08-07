Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gerçekleşen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltında tutulan tır ve kamyon sürücüleri tutuklandı.

Şekerpınar- Gebze Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde Hüseyin Boz idaresindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yöne devam eden ve sürücülerinin kimliği hala bilinmeyen 06 YA 3831 plakalı kamyon ve 34 UZ 0041 plakalı tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesinin ardından kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada kamyonette sıkışan ve bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Hüseyin Boz'un (19) hayatını kaybettiği bildirildi.

Boz'un cesedi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna gönderildi. Kazaya karışan kamyon ve tır sürücüleri gözaltına alındı. Tır sürücüsü T.T. ile kamyon sürücüsü A.E, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye gönderildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.