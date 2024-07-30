Cumhuriyet Meydanında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek Özgür Filistin Mitingine vatandaşlar davet edildi.

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları mitinge katılmaya davet etti.

“Haydi Yozgat meydana!” diyen Kenan Şerefli, “Katili konuşturup mazlumları susturan ABD ikiyüzlülüğünü, ABD kongresinde soykırımı alkışlama rezaletini, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı tehdit etme cüret ve hadsizliğini, dünya devletlerinin soykırıma sessizliğini protesto etmek Gazze’nin sesi olmak için 3 Ağustos Cumartesi günü 81 ilde meydanlardayız” dedi.