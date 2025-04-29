29 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
29 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ŞİFA ECZANESİ
ASAGI NOHUTLU MAH. MEYDAN YERİ CAD. BÜYÜK CAMI KARSISI NO:78/A
03542176278
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DERE ECZANESİ
Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
03543143366
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MURAT ECZANESİ
Çarşı Mah. Kınalı Mustafa Erdoğan Cad. No:15/A
03546451060
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YILDIZ ECZANESİ
Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
03544682558
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DİLA ECZANESİ
Fatih Sultan Mehmet Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. NO:24
03545027767
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YILDIZ ECZANESİ
ZİRAAT BANKASI KARŞISI KARSIYAKA MAH. BARAN CAD. NO:8
03547724972
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TIRAŞOĞLU ECZANESİ
Yeni Doğan Mah. 7080 Cad. No:4 Sorgun/Yozgat
03544153636
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SU ECZANESİ
Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT
03545644444
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
İNCE ECZANESİ
YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:14
03545164500
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