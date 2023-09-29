Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MİRAÇ ECZANESİ

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. Üçlü Pınar Sit.Köse Apt B Blok No:42/A

03542176363

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARSLIOĞLU ECZANESİ

YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A

03543143434

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MURAT ECZANESİ

Çarşı Mah. Kınalı Mustafa Erdoğan Cad. No:15/A



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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161746

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:13/A

03547361066

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A

03544682558

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HANDE ECZANESİ

Osman Gazi Mah Hastane Cad No:19

05053239807

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÜNSAL ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. KADİR ÇETİN CAD. NO:25/B



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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D

03545642518

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

KIRSEHIR CAD. NO:10

03545160244

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