Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Soma gişelerinde yapılan uygulamada, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, 19 Eylül tarihinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Soma gişelerinde yapılan rutin yol kontrolünde durdurulan bir araç sürücüsünün kimlik sorgulaması anında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sürücünün ibraz ettiği kimlik kartının başka bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Detaylı uygulanan araştırmaların ardından sürücünün gerçek kimliğinin D.Ç. (25) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, D.Ç.’nin toplamda 47 suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.