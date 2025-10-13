Yozgat’ta ihracat ve ithalatta durumlar nasıl? Komşularımızla aramızdaki farklar neler işte tüm detayları ile haberimizde…Kayseri’de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 303 milyon 826 bin dolar, ithalat 136 milyon 285 bin dolar olarak gerçekleşti. Sivas’ta Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 9 milyon 14 bin dolar, ithalat 6 milyon 116 bin dolar olarak gerçekleşti. Yozgat’ta Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 602 bin dolar, ithalat 7 milyon 763 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler Yozgat’ın komşuları ile rekabet içerisinde bir görünüme sahip olduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin 46 İlinden İhracat Artışı Yaşandı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde 46 il ihracatını artırdı. Aynı dönemde 27 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Bakanlık, eylül ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Zirveyi Bırakmıyor

Eylül ayında en fazla ihracat yapan şehir, 4 milyar 512 milyon dolarlık dış satımla İstanbul oldu. Ancak kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %5,9 oranında azaldı. İstanbul’u, %2,6 düşüşle 2 milyar 827 milyon dolar ihracat yapan Kocaeli ve %20 artışla 1 milyar 809 milyon dolara ulaşan Bursa izledi.

En Çok İhraç Edilen Ürünler

İstanbul’un ihracatında en yüksek payı, 721 milyon 386 bin dolarlık dış satımla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar aldı. Bu kategoriyi 492 milyon 614 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarlar, 426 milyon 535 bin dolarla kazanlar ve makineler takip etti. Kentin ihracat çeşitliliği, hem sanayi ürünlerinde hem de mücevherat sektöründe güçlü seyrini sürdürdü.

Kocaali’de Otomotiv Sektörü Lider

Kocaeli, eylül ayında 1 milyar 58 milyon 481 bin dolarlık motorlu kara taşıtları ihracatıyla dikkat çekti. Şehrin ikinci büyük ihracat kalemi 234 milyon 627 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar olurken, 216 milyon 849 bin dolarlık dış satımla mineral yakıtlar ve yağlar üçüncü sırada yer aldı. Kocaeli’nin ihracat yapısı, otomotiv ve sanayiye dayalı üretim gücünü yansıttı.

Bursa’da Otomotiv Sektörü Ön Planda

Bursa da ihracatında otomotiv sektöründe öne çıktı. Kentten eylül ayında 678 milyon 726 bin dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edildi. Bu faslı 331 milyon 716 bin dolarlık makineler ve kazanlar ile 117 milyon 733 bin dolarlık mobilya, yatak takımları ve aydınlatma ürünleri izledi. Bursa’nın ihracat kalemleri, yüksek katma değerli üretime odaklandığını gösterdi.

Anadolu’da Yükseliş Sürüyor

Bakanlık verilerine göre, 2025’in ocak-eylül döneminde 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. 46 ilin ihracat hacmi artarken, Türkiye genelinde dış satımın geniş bir coğrafyaya yayıldığı görüldü. Bu tablo, ülke ekonomisinin üretim gücünün yalnızca büyük sanayi merkezlerinde değil, Anadolu genelinde de yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.