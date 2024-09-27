27 Eylül 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

27 Eylül 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KAYTAN ECZANESİ

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. Gardan Life Sitesi B-Blok No:12

03542120502

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAVA ECZANESİ

istanbulluoğlu Mah. 145. Sk. No:5/A

03543142525

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EMİN ECZANESİ

Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:6/A

03546451142

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A

03544682558

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

ZİRAAT BANKASI KARŞISI KARSIYAKA MAH. BARAN CAD. NO:8

03547724972

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KÜBRA ECZANESİ

SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD

03545023963

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D

03545642518

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YALÇIN ECZANESİ

YENI MAH. MÜKÜMET CAD. NO:52

3545161643

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