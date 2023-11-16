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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki ve alkolsüz içecek satan işyerlerinin denetimini gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından yürütülen risk esaslı rutin denetimlere ek olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı "alkollü içki ve alkolsüz içecek üreten, satan, toplu tüketime sunan işletmelerin denetlenmesi" faaliyeti kapsamında 10 gün boyunca il genelinde 269 işletmeye denetim yapıldı. Çalışmalar, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi. İşletmelerde genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri, faaliyet kapsamı, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden maddeler ile işletmede çalışan personelin ilgili kanun ve yönetmeliklere uyup uymadığı titizlikle kontrol edildi. Ayrıca, denetim ekipleri tarafından işyerlerindeki ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket kontrolleri ve bandrol kontrolleri de gerçekleştirildi.