1 ‐ Kiraya verilecek taşınmazın;

İli : Yozgat

İlçesi : Çekerek

Mahalle/Köyü : Yeniyol

Ada No./Sayfa No. : 264

Parsel No./Sıra No. : 7

Yüzölçümü :12.222m² Lik kısmı

2‐ Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz yavru balık üretimi ve kuluçkahane yapilmak şartı ile üst kullanım hakkı Çekerek Belediye Başkanlığınca 14.07.2023 tarihinde Cuma günü saat 14:30 da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

3‐ İhale Çekerek Belediye Başkanlığı Meclis salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

4‐ Taşınmazın kira süresi Yirmi dokuz (29) yıldır.

5‐ Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 55.000,00TL ve geçici teminat miktarı 47.850,00 TL’dir.

6‐ Yirmidokuz yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

7- Çekerek Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden ihale ile ilgili diğer şartlar ve bilgiler alınabilir.