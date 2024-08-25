Yozgat’ta 26-27 Ağustos günlerinde elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi meydana gelecek? Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ) tarafından güncellendi. İşte detaylar...

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Bakım Çalışması 2

Yozgat’ta 26-27 Ağustos günleri Bakım Çalışması Sebebi ile Germencik, Şeyh Osman Mahallesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

İŞTE KESİNTİNİN DETAYLARI:

Şeyh Osman Mahallesinin bir kısım bölgelerinde 26/08/2024 09:00:00 - 26/08/2024 15:00:00 ve 27/08/2024 09:00:00 - 27/08/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi