Yozgatlı Milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda 4. kez madalya kazanarak, bunu başaran ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Olimpiyatlarda 1 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunan Rıza, "Paris için son iki ayımız. Artık hedefimize ulaşmak için kısa bir zaman kaldı. Hazırlıklarımızı kamplarla sürdürüyoruz. Önümüzde yurt dışı kampı ve Macaristan'da yapılacak turnuva var. Kendimizi son kez test edeceğiz. Kalan zamanı iyi geçirmek ve güçlü bir şekilde olimpiyatlara gitmek istiyorum" diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şampiyonluk ve rekor için gideceğinin altını çizen Rıza, şöyle devam etti: "İlk kez olimpiyatlara tam kilomda gideceğim. Onun da vermiş olduğu güçle inşallah, dördüncü kez olimpiyat madalyasını ülkeme kazandırmak istiyorum. Buradaki en büyük hedefim altın madalya alabilmek. Altın madalyayla olimpiyat serüvenini sonlandırmak güzel olur. Olimpiyatlara beşinci kez katılacağım. Ülkemize en çok olimpiyat madalyası kazandıran sporcu olmayı çok istiyorum. Olimpiyat çok heyecan verici bir yer. Olimpiyat köyünde zaman geçirmek bile insanın heyecanını katbekat artırıyor. O yüzden iki gün önce gidip maçlarımızı yapıp işimizi bitirmek istiyoruz."

OLİMPİYATLARDAN SONRA "AVRUPA REKORU" İÇİN

En fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu rekorunu Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan Rıza, "Olimpiyatlardan sonra Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak mısın?" sorusuna, "Bu sene de Avrupa şampiyonluğunu çok talihsiz bir şekilde kaybettim. Olimpiyatlardan sonra bırakmayı çok istiyordum. O kadar emek vermişim, 14 kez final yapıp 12 kez Avrupa şampiyonu olmuşum. Rekora bir şampiyonluk kalmış. Bir 6 ayımı daha bunun için feda edebilirim. Bir Avrupa şampiyonasını daha rekor için denemek istiyorum" yanıtını verdi.

TAHA AKGÜL "ÇİFTE HEYECAN" YAŞIYOR

Baba olmaya hazırlanan Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de "Çok büyük bir mutluluk. Herhalde hayatta insanın başına gelebilecek en güzel duygu. İnşallah olimpiyatlarda çifte sevinç yaşarız. Bunun sevinci, heyecanı ve motivasyonu, aynı zamanda zorluğu var. Hassas bir dönem. İnşallah kazandığım madalyayı hem eşime hem de yeni gelecek bebeğimize armağan ederiz. İnşallah bereketiyle gelir" ifadelerini kullandı.