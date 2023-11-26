Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DEVA ECZANESİ

DEVA ECZANESİ

 Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. NO:51
 03542124619
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAVA ECZANESİ

HAVA ECZANESİ

 istanbulluoğlu Mah. 14. Sk. No:5/A
 03543142525
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAĞLIK ECZANESİ

SAĞLIK ECZANESİ

 BAHÇELER MAH ÇEŞME SOK NO:30 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 03546455556
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

GÜL ECZANESİ

 YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
 03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARIKAYA ECZANESİ

SARIKAYA ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH.NEVZAT ŞENER BULVARI 276/B
 03547725540
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KÜBRA ECZANESİ

KÜBRA ECZANESİ

 SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD
 03545023963
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞİFA ECZANESİ

ŞİFA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. HACI BAYRAM KARABULUT CAD. NO:43
 03545642054
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ZÜLÜF ECZANESİ

ZÜLÜF ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah.Bünyamin Gayretli Cad.No:23/D
 03545165001
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Kaynak: Haber Merkezi