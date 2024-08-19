HANGİ BİRİMLERE ALIM YAPILACAK?

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (Bandırma/Balıkesir): 16 sürekli işçi

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Bigadiç/Balıkesir): 16 sürekli işçi

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Seyitgazi/Eskişehir): 162 sürekli işçi

Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Emet/Kütahya): 62 sürekli işçi

Alımlar, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yapılacak olup, başvurular il düzeyinde değerlendirilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ VE İLAN TARİHİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak. İlgili işgücü talebi, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi’ne iletilmiş ve ilanların 26 Ağustos 2024 tarihinde İŞKUR’un resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr üzerinden yayımlanması talep edilmiştir.

İlgilenen adayların, başvuru şartları ve diğer detaylar için belirtilen tarihte İŞKUR’un internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ VE DİĞER DETAYLAR

Başvuruların nasıl yapılacağı, aranılan şartlar ve diğer detaylar İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Adayların belirtilen tarihlerde ilanı takip ederek, başvurularını eksiksiz yapmaları önem arz etmektedir.