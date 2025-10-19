Türkiye’de son dönemlerde emeklilik sistemine yönelik tartışmalar, “Ev Hanımlarına Emeklilik” ve “25 Yıl Evli Kalan Kadınlara Maaş” talepleriyle yeni bir boyut kazandı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun destek verdiği kampanyada, “Ev hanımlığı da bir emektir” söylemi kısa sürede kamuoyunda karşılık buldu.

Kadınlar, 25 yıl boyunca evli kalan bireylere devlet tarafından emeklilik hakkı tanınmasını talep ediyor. Öneriye göre, yaşamını ev işleri, çocuk ve aile bakımına adayan kadınlar, bu emeklerinin karşılığında sosyal güvenceye kavuşmalı.

Sosyal Medyada Büyüyen “Ev Hanımlarına Emeklilik” Kampanyası

Twitter (X) ve Facebook’ta #EvHanımlarınaEmeklilik etiketiyle başlatılan kampanya, kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara yerleşti.

Paylaşımlarda, ev hanımlarının yıllardır ev ekonomisine katkı sağladıkları, ancak bu emeğin sosyal güvenlik sisteminde bir karşılık bulmadığı vurgulandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı şunları dile getirdi:

“25 yıldır evliyim, çocuk büyüttüm, ev yönettim ama hiçbir güvencem yok. Biz de emek verdik, neden emekli olamayalım?”

Benzer içerikteki binlerce paylaşım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı etiketleyerek kampanyaya dönüştü. Kadınlar, bu talebin hem yaşam güvencesi sağlayacağını hem de aile bağlarını güçlendireceğini ifade ediyor.

Neden 25 Yıl Şartı? Taleplerin Gerekçeleri

Kampanyayı savunanların öne çıkardığı başlıca gerekçeler şu şekilde sıralanıyor:

Aile içindeki görünmeyen emek: Kadınlar, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev işleriyle yıllarca ücretsiz emek harcıyor.

Sosyal güvence eksikliği: Sigortasız milyonlarca ev hanımı, yaşlılıkta gelir güvencesinden mahrum kalıyor.

Aile kurumunun desteklenmesi: Uzun evliliklerin teşvik edilmesiyle boşanma oranlarının azaltılması hedefleniyor.

Kadın yoksulluğunun önlenmesi: Eşini kaybeden veya boşanan kadınların ekonomik bağımsızlık kazanması sağlanabilir.

Bu nedenlerle, 25 yıl evli kalan kadınlara “sosyal emeklilik hakkı” verilmesi yönünde güçlü bir kamuoyu oluşmuş durumda.

Avrupa’da Uygulanan Modeller Örnek Gösteriliyor

Tartışmaların merkezinde, Avrupa’daki uygulamalar da yer alıyor.

Gurbetçi kadınların Türkiye’de borçlanma yoluyla emekli olabilmesi, yurtiçindeki ev hanımları için emsal olarak gösteriliyor.

Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde çocuk büyüten veya bakım hizmeti üstlenen kadınlara “aile sigortası” kapsamında prim desteği sağlanıyor.

Bu sayede, kadınlar çalışma hayatında kesintiye uğrasalar bile devlet katkısıyla emeklilik sistemine dâhil olabiliyor.

Türkiye’de benzer bir modelin bulunmaması ise “Neden bizde yok?” sorusunu gündeme getiriyor.

Bakanlıktan İlk Açıklama Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları, 25 yıl evli kalan kadınlara yönelik emeklilik düzenlemesi hakkında şu anda resmi bir planlama olmadığını belirtti.

Ancak, toplumsal talebin artması durumunda konunun ilerleyen dönemde gündeme alınabileceği ifade edildi.

Yetkilileri, “Kadınlara yönelik sosyal güvenlik reformları sürekli gündemimizde. Ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta ve prim desteği gibi farklı modeller üzerine zaman zaman çalışmalar yapılıyor,” açıklamasında bulundu.

Bu ifadeler, düzenlemenin şu an için yasalaşma aşamasında olmadığını, ancak tamamen gündem dışı da kalmadığını da gösteriyor.