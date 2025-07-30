HÜDA PAR, 25 yıl evli kalan annelere emeklilik hakkı verilmesini öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklifte 16 bin 881 lira emekli maaşı talep edildi.

HÜDA PAR, 25 yıl evli kalan ev hanımı annelere emeklilik hakkı tanınmasını içeren bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, anneliğin yüceltilmesi gerektiği vurgulanarak, bu kapsamdaki kadınlara ekonomik destek sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Cumhur İttifakı saflarından seçimlere katılan HÜDA PAR tarafından hazırlanan teklif, 25 yıl boyunca evli kalan kadınlara 16 bin 881 TL tutarında emekli maaşı bağlanmasını öngörüyor.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Türkiye'de son yıllarda çocukların suça karışma oranının arttığını ifade etti. Ramanlı, çocukların şiddet, gasp, hırsızlık gibi olaylarda hem mağdur hem fail olarak yer aldığını belirtti.

Ramanlı, mevcut hukuk sisteminde 18 yaş altındaki bireyler için cezasızlık anlayışının geçerli olduğunu söyleyerek, “Suç türüne, failin kişilik özelliklerine, suça yönelme biçimine ve tekrarlama potansiyeline göre farklılaştırılmış bir yaklaşım benimsenmeli. Kimi durumlarda 18 yaş altındaki bireylerin yaşça büyük faille aynı cezai rejime tabi tutulması mümkün hale getirilmeli.” dedi.

Serkan Ramanlı, daha önce meclise sundukları kanun teklifinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, teklif için destek çağrısında bulundu. Ramanlı, “Annelik yüceltilmeli, ekonomik olarak desteklenmeli. Bu kapsamda daha önce teklif ettiğimiz 25 yıl evli kalan annelere emeklilik hakkının tanınmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Teklif kapsamında, ev hanımlarına 16 bin 881 TL emekli maaşı bağlanması da önerildi. Kanun teklifinin TBMM’deki görüşmeleri önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.