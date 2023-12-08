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Kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-4" operasyonlarında yaklaşık 23 tona tekabül eden 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 189 şahsa adli işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 25 milyon TL’lik vergi kaybının engellendiği olayla ilgili "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" paylaşımında bulundu.

Kaynak: İGF