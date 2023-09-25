Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DEVA ECZANESİ
Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. NO:51
03542124619
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYÇIÇEK ECZANESİ
AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:70/C
3543145050
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
OVAKENT ECZANESİ
Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
03546453396
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:13/A
03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YILDIZ ECZANESİ
Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
03544682558
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
NİHAN ECZANESİ
FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AĞGÜL ECZANESİ
Kaplıca Mah Baran Cad No:53/F
03547725253
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MUTLU ECZANESİ
AHMET EFENDİ MAH.ŞEHİT CEMAL ŞİMŞEK CAD. NO:28/9
03544159989
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YENİ ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASİN ECZANESİ
YENI MAH. KIRSEHIR CAD. NO:21
03545160316
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