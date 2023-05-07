Boğazlıyan merkez, kasaba ve köylerde kurulacak 96 sandıkta 25 Bin 377 seçmen oy kullanacak.

Seçmenlerin sandığa gitmesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adayları çalışmalarını hızlandırdı.

14 Mayıs seçimleri öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, ilçemiz merkez, belde ve köylerde kurulacak 96 sandıkta toplam 25 Bin 377 seçmen oy kullanacak.

Bu seçmenlerden 13 Bin 334'ü Boğazlıyan merkezde, 12 Bin 073’ü ise belde ve köylerde oy kullanacak.

"BELDELER'DE 7 BİN 239 SEÇMEN OY KULLANACAK"

Ovakent'te 1493, Sırçalı'da 1157, Uzunlu'da 1094, Yamaçlı'da 2037 ve Yenipazar'da ise 1458 seçmen oy kullanacak.

"KÖYLERDE 6 BİN 95 SEÇMEN OY KULLANACAK"

Boğazlan’a bağlı Köylerde ise 6 Bin 95 seçmen oy kullanacak.

"TÜRKİYE GELECEĞİNİ OYLAYACAK"

14 Mayıs Pazar günü kelimenin tam anlamıyla Türkiye geleceğini oylayacak. Cumhurbaşkanlığı Pusulasında adayların fotoğrafları isimleri ve bunların hemen altında “EVET” mührünün basılacağı alan bulunuyor.

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncü sırada Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada ise Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı. Haber Merkezi