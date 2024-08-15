Sarıkaya ilçesinde yaşayan Abdullah Karataş, kendi imkanlarıyla 24 yılda 400 bin fidanı toprakla buluşturarak 22 hatıra ormanı oluşturdu.

Fidanları toprakla buluşturan ve hatıra ormanı oluşturan Karataş, doğa dostu çalışmalarıyla büyük takdir topladı.

Sarıkaya ilçesinde ‘Oksijen Adam’ olarak bilinen Abdullah Karataş, 24 yıldır dağ taş demeden tek başına kendi imkanlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Doğa ve yeşil sevgisi katlanarak artan Karataş, diktiği binlerce fidan sayesinde ilçesinin yeşil bir görüntüye kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

2008 yılında emekli olan ve ilçede çocuklarıyla birlikte beyaz eşya işiyle uğraşan Oksijen Adam, vaktinin büyük bir kısmını diktiği fidanların bakımıyla geçiriyor. İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün fidanların, kontrolünü, bakımını ve sulamasını yapan Karataş, toprakla buluşturduğu fidanları bir bebek edasıyla büyütüyor.

2000 yılında fidan dikimine başlayan ve şu ana kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturan Karataş, oluşturduğu 20 hatıra ormanının yanı sıra köy ve beldelerde 20’yi geçkin çeşme yaptırdı. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakmak için gece gündüz çalışan Karataş, ayrıca ilçedeki mezarlıklar, okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara da kendi imkanlarıyla fidan dikmeye devam ediyor.

Ömrünü doğaya ve fidanlara adadığını söyleyen Karataş, “Bu zamana kadar 22 hatıra ormanım oldu. 400 bini geçkin fidanım ve 20’yi geçkin çeşmelerim oldu. Ömrümü doğaya ve fidanlara adadım. Ömrüm boyunca temin ettiğim fidanları doğayla buluşturmaya kendime söz verdim. Ölünceye kadar da bunu yapacağım” dedi.

Vali Özkan, Karataş’a doğaya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.