Okullarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yetkililerden projelerin yapım ve uygulanma süreçleri ile ilgili bilgi aldı.

Yozgat genelinde yapımı devam eden 24 proje olduğunu belirten Müdür Yazıcı, yapım süreçleri ve gerçekleşme durumları ile ilgili inceleme ve denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Yazıcı, “Emeklerimiz, çocuklarımızın ikbali ve mutluluğu içindir” dedi ve ekledi: “Eğitimin en önemli boyutlarından birisi olan yapı boyutu ile ilgili olarak çocuklarımız için Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerle planlanan Sorgun, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerimizde yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden projelerin yapım ve uygulanma süreçleri ile ilgili bilgi aldık. İlimiz genelinde devam eden 24 projenin yapım süreçleri ve gerçekleşme durumları ile ilgili inceleme ve denetimlerimiz devam edecektir. Emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, tüm çocuklarımıza esenlik ve baht açıklığı dilerim.” Melike Aslı Arslan