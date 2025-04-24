24 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

24 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LEYLA ECZANESİ

AŞAĞINOHUTLU MAH.HÜZNİ SOKAK NO:45/A

03545026699

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ASLAN ECZANESİ

Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:15/C

03543143454

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAĞLIK ECZANESİ

BAHÇELER MAH ÇEŞME SOK NO:30 BOĞAZLIYAN/YOZGAT

03546455556

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4

03547361066

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A

03544682558

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B

03543754140

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AĞGÜL ECZANESİ

Kaplıca Mah Baran Cad No:53/F

03547725253

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞAHİN ECZANESİ

SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI AHMET EFENDI MAH. SEHIT M. ÖNDER CAD. NO:12 (SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI)

03544151110

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BÜYÜKATA ECZANESİ

Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41

03545644126

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

HAŞİM KILIÇ MAH. ŞEHİT KORGENARAL OSMAN ERBAZ CAD. NO:26/C

03545160244

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