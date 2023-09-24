Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BENİM ECZANESİ

BENİM ECZANESİ

 Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/5
 03542122900
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAVA ECZANESİ

HAVA ECZANESİ

 istanbulluoğlu Mah. 14. Sk. No:5/A
 03543142525
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:81/B
 3544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAĞLIK ECZANESİ

SAĞLIK ECZANESİ

 BAHÇELER MAH ÇEŞME SOK NO:30 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 03546455556
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

SARAY ECZANESİ

 YENIYOL MAH.MILLI EGEMENLIK CAD.NO:1/A
 3544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜNEŞ ECZANESİ

GÜNEŞ ECZANESİ

 BATTALGAZİ MAH. ÜNLÜTÜRK CAD. NO:3/14
 03545024050
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EBRU ECZANESİ

EBRU ECZANESİ

 HANBAŞI MAH. CUMHURİYET CAD NO:106/A
 03544142010
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Pandemi tekrardan mı başlıyor? Korunmak için neler yapılmalı? Pandemi tekrardan mı başlıyor? Korunmak için neler yapılmalı?
ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ZÜLÜF ECZANESİ

ZÜLÜF ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah.Bünyamin Gayretli Cad.No:23/D
 03545165001
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