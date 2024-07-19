Akdağmadeni Belediyesi tarafından projelendirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin tamamlandığı bildirildi.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santrali yapımı tamamlandı. 1.3 megawatt gücünde enerji üretimi yapacak olan Güneş Enerji Santralinin kurulum çalışmalarının tamamlandığını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ocak 2024 itibariyle ihalesini tamamladıkları projede çalışmaların olumsuz hava şartlarına ve eğimli arazi yapısına rağmen durmadan devam ettiğini ve kazasız bir şekilde tamamlandığını söyledi.

GES projesinin, yaklaşık 24.000 metrekare alan üzerine kurulu olup, 1.3 megawatt gücünde olduğuna vurgu yapan Yalçın, "Tesisimiz aktif çalışmaya başladığı anda belediyemize aylık getirisi 1 milyon liranın üzerinde olacaktır. 12 milyon lira İller Bankası kredisi ile başladığımız çalışmanın ilave ödemeleri taksitli olarak, kendi geliriyle tamamlanacak, kısa süre içerisinde maliyetini amorti edecektir.

Vatandaşlarımızın güvenine layık olabilmek için durmadan, dinlenmeden aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz. Dualar kıymetli vatandaşlarımızdan, gayret bizden, tevfik Mevla’dandır. Güneş Enerji Santralimiz Akdağmadeni’mize hayırlı olsun’’ dedi.