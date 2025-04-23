Hükümetin gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına yaptığı 98 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına doğrudan yansırken, motorin litre fiyatı benzini geride bırakarak Türkiye genelinde yeniden en pahalı akaryakıt ürünü oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, artışın gerekçesi olarak döviz kurundaki yükseliş ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanma gösterildi. Brent petrolün varil fiyatı 23 Nisan sabahında 67,98 dolar seviyesinden işlem görürken, Türkiye’de motorine yapılan zam dikkat çekti.

MOTORİN FİYATI BİRÇOK ŞEHİRDE 46 LİRAYI AŞTI

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 45 lira 36 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 45 lira 24 kuruşa, Ankara’da 46 lira 17 kuruşa, İzmir’de ise 46 lira 51 kuruşa yükseldi. Söz konusu artışla birlikte motorin, benzin fiyatlarını geride bıraktı.

Benzin ise bu zammın dışında bırakıldı. İstanbul Avrupa Yakası’nda 45 lira 16 kuruştan, Anadolu Yakası’nda 45 lira 1 kuruştan satışa sunulan benzinin litre fiyatı, Ankara’da 45 lira 77 kuruş, İzmir’de ise 46 lira 13 kuruş seviyesinde kaldı.

YOZGAT’TA MOTORİN BENZİNİ SOLLADI

Yozgat’ta da akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşları tedirgin etti. 98 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı Yozgat’ta 46 lira 73 kuruşa yükselerek şehir tarihindeki en yüksek seviyelerden birine ulaştı. Benzin fiyatı ise aynı saatlerde 44 lira 30 kuruş seviyesinde sabit kaldı.

Böylece Yozgat’ta motorin, benzin fiyatını 2 lira 43 kuruş farkla geçmiş oldu. Özellikle tarım sezonuna hazırlanan çiftçiler ile şehirlerarası taşımacılıkla geçimini sağlayan esnaf, artışın kendilerini doğrudan etkilediğini ifade etti.

VATANDAŞTAN HÜKÜMETE TEPKİ: “BAYRAM GÜNÜ BİLE ZAM YAPILIYOR”

Motorin fiyatlarındaki artış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi sembolik bir günde yapılması nedeniyle sosyal medyada ve halk arasında tepkilere yol açtı. Yozgat’ta görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlardan biri, yapılan zammı şu sözlerle eleştirdi: “Bayram günü bile vatandaşın yakasından düşmüyorlar. Sürekli zam yaparak bütçeyi vatandaştan topluyorlar. Türkiye zaten kendi akaryakıtını üretmiyor, dışardan ithal ettiği ürünü vergi bindirerek halka satıyor. Bu düzen böyle gitmez.”

UZMANLAR UYARIYOR: YENİ ZAMLAR KAPIDA OLABİLİR

Enerji sektörü temsilcileri, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde akaryakıtta yeni zamların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte talebin artacağı ve bu durumun fiyatları daha da yukarı taşıyabileceği ifade ediliyor.