Akdağmadeni’nde 23 Nisan’da hastanede yatan çocuklara moral ziyareti.

Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı’nın eşi Ümmühan Kaymakçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuk servisinde gerçekleştirilen ziyarette minik hastalara hediyeler veren Kaymakçı, çocukların bayramını kutlayarak moral verdi.

Ziyarete Kaymakam Cafer Kaymakçı da katıldı. Kaymakçı çifti, tedavi gören çocuklara acil şifalar dileyerek ailelerine geçmiş olsun temennilerini iletti. Hastane personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.