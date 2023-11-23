Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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Karslıoğlu Eczanesiyol tarifi

Yeşiltepe Mahallesi, İstiklal Caddesi No:35/A Akdağmadeni / Yozgat

Akdağmadeni

0 (354) 314-34-34

Beştaş Eczanesiyol tarifi

Yeni Mahalle, Bekir Bozdağ Caddesi No:28 Aydıncık / Yozgat

Aydıncık

0 (354) 487-16-95

Dedeoğlu Eczanesiyol tarifi

Şifası gibi adı da dikkat çekici! Şifası gibi adı da dikkat çekici!
Belediye Caddesi No:9/17 Boğazlıyan / Yozgat
» Çarşı içi

Boğazlıyan

0 (354) 645-13-59

Temel Eczanesiyol tarifi

Bağlarbaşı Mahallesi, Tekke Caddesi No:25 Çayıralan / Yozgat

Çayıralan

0 (354) 736-11-19

Saray Eczanesiyol tarifi

Bahçelievler Mahallesi, Kılıç Sokak No:1/A Çekerek / Yozgat

Çekerek

0 (354) 468-11-59

Fatih Eczanesiyol tarifi

Kadıoğlu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı No:83/B Kadışehri / Yozgat

Kadışehri

0 (354) 375-41-40

Saraykent Eczanesiyol tarifi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı No:65/5 Saraykent / Yozgat

Saraykent

0 (354) 368-66-47

Yıldız Eczanesiyol tarifi

Karşıyaka Mahallesi, Baran Caddesi No:8 Sarıkaya / Yozgat
» Ziraat Bankası karşısı

Sarıkaya

0 (354) 772-49-72

Yaşa Eczanesiyol tarifi

Bahçelievler Mahallesi, Fatih Caddesi No:3/B Şefaatli / Yozgat

Şefaatli

0 (354) 564-22-67

Sorgun Eczanesiyol tarifi

Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:2 Sorgun / Yozgat

Sorgun

0 (354) 415-10-73

Yalçın Eczanesiyol tarifi

Yeni Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:44 Yerköy / Yozgat

Yerköy

0 (354) 516-16-43

Uslu Eczanesiyol tarifi

Erdoğan Akdağ Mahallesi, Viyana Caddesi, No:11/A Merkez / Yozgat

Merkez

0 (354) 217-22-20

Kaynak: Haber Merkezi