22 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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22 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KESKİN ECZANESİ

KESKİN ECZANESİ

 ÇAPANOĞLU MAH. CEMİL ÇİÇEK CAD. 87/B (ÜNİVERSİTE YOLU / ŞEHİTLER FEN LİSESİ ALTI)
 03545027653
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARSLIOĞLU ECZANESİ

KARSLIOĞLU ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A
 03543143434
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EMİN ECZANESİ

EMİN ECZANESİ

 Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:6/A
 03546451142
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

GÜL ECZANESİ

 YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
 03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÖZLEM ECZANESİ

ÖZLEM ECZANESİ

 Kaplıca Mah.Baran Cad. No:19/B
 03547724971
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ZAFER ECZANESİ

ZAFER ECZANESİ

 AYDINLIKEVLER MAH.SIVAS CAD.NO:6/D SORGUN/YOZGAT
 3544152319
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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19 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 19 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASİN ECZANESİ

YASİN ECZANESİ

 100. YIL MAH. MUHTAR PAŞA CAD NO:5
 03545160316
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Kaynak: Haber Merkezi