Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Gönüllülük Eğitimi düzenlenecek.

Sorgun’da düzenlenecek olan eğitim 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Eğitimde bir çok farklı konunun ele alınacağına değinen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gönüllülüğün profesyonel ve kişisel gelişimi desteklemek, sosyal ve profesyonel çevreyi geliştirmek ve nitelikli bir özgeçmiş oluşturmaya yardımcı olmak gibi somut faydaları da vardır. Gönüllü çalışmalar sayesinde iş tecrübesi kazanan gönüllüler kariyer beklentilerini yükselterek daha yüksek maaşlı ve nitelikli işlerde istihdam edilebilirler. Eğitim kapsamında; ‘Gönüllülük nedir?’, ‘Gönüllülüğün bireye kazandırdıkları nelerdir?’, ‘Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük’ ve ‘Takım ve ekip olma ruhu’ konuları ele alınacak. Eğitimimiz 22 Haziran Cumartesi günü, saat: 10.30 ila 17.00 arasında gerçekleştirilecek. 17-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir. Eğitim ücretsizdir ve eğitimi başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir. Ayrıca eğitimde sınırsız çay, kahve ve ikramlar ile öğle yemeği tarafımızca ücretsiz karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.