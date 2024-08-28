Çiğdem Çabuk’un kim olduğu ve neden vefat ettiği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Çiğdem Çabuk kimdir? Çiğdem Çabuk neden vefat etti? İşte detaylar…

ÇİĞDEM ÇABUK KİMDİR?

Aksaray'dan dönerken Niğde’de yemek molası verdiği sırada beyin kanaması geçiren Çiğdem Çabuk, 22 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Çabuk'un cenazesi, Çolaklı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, Öceli Merkez Büyük Camii'nde kılınacak öğle namazı ile uğurlanacak ve aile mezarlığında toprağa verilecektir.

VEFAT İLANI

Ordu Öceli Mahallesi Çolakoğulları’ndan, merhum Ömer ve Taliye Çabuk’un gelini; Şaip Mahallesinden Kenan ve Mine Düzkul’un kızı; Erdem, Meltem ve Özlem’in kardeşi; Mustafa ve Müfit Çabuk ile Aysun Şensoy’un yengesi; Güneş Çabuk’un annesi; Çetin Çabuk’un eşi Çiğdem Çabuk vefat etmiştir. Cenazesi, bugün (Çarşamba) Çolaklı Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra, Öceli Merkez (Büyük) Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecektir.