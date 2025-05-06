Türk edebiyatının çağdaş örneklerini bir araya getiren 21. Yüzyıl Türk Hikâyesi Antolojisi, Tatarca'ya çevrilerek okurlarla buluştu.
Kazan merkezli Yazuçı Yayınevi tarafından basılan eser, 344 sayfa uzunluğunda ve toplam 32 yazarın hikâyesini içeriyor.
Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rkail Zeydulla’nın öncülüğünde hazırlanan antolojinin çevirisini Asiye Rahimova üstlendi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’da yayımlanan kitapta, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mustafa Çiftci'nin de bir hikâyesi yer alıyor.
Antoloji, iki halk arasındaki kültürel ve edebi bağları güçlendirmeyi hedefliyor.
Muhabir: Hakan Demirbaş