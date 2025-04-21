21 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.
İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BİZİM ECZANESİ
AŞAĞINOHUTLU MAH. SİNAMA SOKAK ONUR KAYTAN PLAZA NO:1/4
03545020108
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DERE ECZANESİ
Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
03543143366
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DEDEOĞLU ECZANESİ
Çarşı Mah. Eski Belediye Cad. No:9/B
03546451359
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ÇAKIROGLU ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARIKAYA ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH.NEVZAT ŞENER BULVARI 276/B
03547725540
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DERMAN ECZANESİ
Aydınlıkevler Mah. Sivas Asfaltı No:16
03544159990
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SU ECZANESİ
Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT
03545644444
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
HELİN ECZANESİ
AYANOĞLU MAH. KIRŞEHİR CAD. NO:56/B
03545160505
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