21 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BİZİM ECZANESİ

AŞAĞINOHUTLU MAH. SİNAMA SOKAK ONUR KAYTAN PLAZA NO:1/4

03545020108

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERE ECZANESİ

Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C

03543143366

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DEDEOĞLU ECZANESİ

Çarşı Mah. Eski Belediye Cad. No:9/B

03546451359

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇAKIROGLU ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3

3544681329

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARIKAYA ECZANESİ

BAHÇELİEVLER MAH.NEVZAT ŞENER BULVARI 276/B

03547725540

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERMAN ECZANESİ

Aydınlıkevler Mah. Sivas Asfaltı No:16

03544159990

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SU ECZANESİ

Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT

03545644444

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HELİN ECZANESİ

AYANOĞLU MAH. KIRŞEHİR CAD. NO:56/B

03545160505

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