17 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 17 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler

21 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BİZİM ECZANESİ

BİZİM ECZANESİ

 AŞAĞINOHUTLU MAH. SİNAMA SOKAK ONUR KAYTAN PLAZA NO:1/4
 03545020108
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERE ECZANESİ

DERE ECZANESİ

 Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
 03543143366
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DEDEOĞLU ECZANESİ

DEDEOĞLU ECZANESİ

 Çarşı Mah. Eski Belediye Cad. No:9/B
 03546451359
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇAKIROGLU ECZANESİ

ÇAKIROGLU ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
 3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARIKAYA ECZANESİ

SARIKAYA ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH.NEVZAT ŞENER BULVARI 276/B
 03547725540
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERMAN ECZANESİ

DERMAN ECZANESİ

 Aydınlıkevler Mah. Sivas Asfaltı No:16
 03544159990
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SU ECZANESİ

SU ECZANESİ

 Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT
 03545644444
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HELİN ECZANESİ

HELİN ECZANESİ

 AYANOĞLU MAH. KIRŞEHİR CAD. NO:56/B
 03545160505
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Kaynak: Haber Merkezi