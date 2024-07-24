Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Nohutlu Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 800 adet kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Keklik Üretim İstasyonu, 2007 yılından bu yana toplam 208 bin keklik üretti ve bunların 35 ilde dağıtımı yapıldı.

Yozgat genelinde ise bugüne kadar 30 bin keklik doğaya salınmış durumda.

Keklikler, doğada zararlı böcek ve haşereleri tüketerek ekosistemin dengelenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, bu kuşlar doğal alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir rol oynuyor. Kekliklerin doğaya salınması, hem tarım alanlarının korunmasına hem de doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Burada bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Yozgat doğal güzellikleri tarihi güzellikleri ve kadim kültür dokusuyla birlikte aynı zamanda da bir tarım kenti. Kınalı Keklikler özellikle hububat ta zararlarla mücadeledeki en önemli konulardan bir tanesi doğal dengeyi korumak doğal dengeyi ayakta tutmak. Zararlılarla süne kımıl ve benzeri zararlılarla denge içerisinde mücadele etmek. İlimizde artması keklik popülasyonunu açması ve tarımdaki zararlarla mücadelede yol almak üzere bu arkadaşlarımızla birlikte milli parklarımızın koordinesinde Aydıncık, Çekerek, Boğazlıyan ve burada da Yozgat merkezde nohutlu mevkiinde keklik salamını gerçekleştirdik. 800 kekliğimizi doğaya saldık inşallah hep beraber hem doğamıza hem de coğrafyamıza sahip çıkacağız. Bu sene malumlarınız bir de komisyon olarak keklik kotasını minimuma indirdik ki bu da bizler açısından önemli bu noktada bütün insanımızın hassasiyetini ve desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.