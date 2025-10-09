Gümüş piyasasında yükseliş rüzgârı dinmiyor. Değerli metal, 49 dolar civarında işlem görerek önceki seansta ulaştığı rekor seviyenin hemen altında dengelendi.

Artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, ABD’de olası faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirirken, bu durum gümüşe olan güvenli liman talebini daha da artırdı. Yatırımcılar, ABD’de devam eden hükümet kapanışının ekonomi üzerindeki etkilerini ve bunun Fed’in politika kararlarını nasıl şekillendireceğini dikkatle izlemeyi sürdürüyor.

Son yayımlanan FOMC tutanaklarında, Fed yetkililerinin işgücü piyasasındaki risklerin arttığını kabul ettiği ve bunun bir faiz indirimi için gerekçe oluşturabileceğini ortaya koyduğu belirtildi. Ancak enflasyon endişelerinin hâlâ sürdüğü de dikkat çekti.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fransa’da artan siyasi çalkantılar ve Japonya’daki liderlik değişimi de piyasalarda belirsizliği büyütürken, gümüşün güvenli liman özelliğini öne çıkardı.

Sıkı fiziksel piyasa koşulları, güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü endüstriyel talep sayesinde fiyatlara ek destek sağladı. Gümüş Enstitüsü, 2025 yılı için üst üste beşinci kez küresel arz açığı beklediklerini duyurdu.

Ons Gümüş Rekor Seviyelere Yakın

Ons gümüş, güne 48.89 dolardan başladı. Gün içinde 47.69 dolar ile en düşük, 49.13 dolar ile en yüksek seviyeyi gördü. Şu dakikalarda 49.04 dolardan işlem görüyor.

Gram Gümüşte Yükseliş Eğilimi Sürüyor

Gram gümüş, güne 65.77 liradan adım attı. Gün içinde 64.65 lira ile en düşük, 66.09 lira ile en yüksek seviyeyi kaydetti. Şu anda 65.99 liradan alıcı buluyor.