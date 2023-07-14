Sorgun Ziraat Odası'nda, Yozgat ve Kırşehir'in ziraat odaları başkanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, bazı bölgelerde hasadın başladığını, bazılarında başlayacağını belirtti.

Ziraat odaları başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Şu an Toprak Mahsulleri Ofisinin depo sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Fakat buna karşılık da üretimde bir artış öngörüyoruz. Buğdayda yaklaşık 20,5 milyon ton üretim bekliyoruz. Rekolte artışı bizi memnun etmekle birlikte, kurdaki artış üreticimizin maliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Bu nedenle maliyetin üzerinde bir fiyat artışı beklentisinin oluştuğunu söylemek lazım. TMO fiyat açıkladı, piyasada teşekkül eden fiyat, bu fiyatı yakalasaydı çok problemimiz olmayacaktı. TMO dışındaki fiyatlar, şu anda bazı yerlerde maliyet, bazı yerlerde ise maliyetin altında kaldı. Bu bizi üzüyor."

"TMO'NUN BÜTÜN BUĞDAY VE ARPAYI ALMA ŞANSI YOK"

Bayraktar, TMO'nun daha hızlı alım yapması, ödemeleri de daha hızlı bir şekilde üreticiye ulaştırması gerektiğini vurguladı.

TMO'nun, alımları ve ödemeleri hızlandırması takdirde piyasadaki fiyatları bir miktar daha yükseltme şansının olacağını öne süren Bayraktar, "TMO'nun bütün buğday ve arpayı alma şansı yok. Bunlardan bir kısmı piyasaya gidecek. Burada TMO’nun alım politikası önemli. Fiyatların yükselmesini sağlayacak da bu alım politikasıdır." diye konuştu.

Bayraktar, TMO'nun sıkıntılarını bildiklerini ve bunun başında da depo sorununun geldiğini anlatarak, şunları kaydetti; "Bunun dışında da ilk 5 ayda dışarıdan 6,5 milyon ton buğday aldı. Tüccar bunun farkında. TMO'nun depolarının dolu olduğunu biliyor, bu nedenle alıma çok istekli değil. Bunun için TMO'nun depo sorununu hızlı bir şekilde çözüp, randevuları erkene vererek soruna çözüm bulması gerekiyor. Randevular geç verildiği için üretici ürününü tüccara düşük fiyatla vermek zorunda kalıyor. Dolayısıyla çiftçimiz para kazanamıyor. TMO hızlı bir şekilde alıma girmeli, yine hızlı bir şekilde alım politikası ile piyasayı düzenlemeli." AA