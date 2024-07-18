Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyesi" programı düzenlendi.

Sorgun Ahmet Uslu Dutluk Parkında düzenlenen “Sürdürebilir Kalkınma Amaçları” programına gençle yoğun katılım gösterdi.

Programla alakalı bir açıklama yapan SORGED Yönetim Kurul Başkanı Halil Uğuz, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. Dünya Liderleri 2015 yılında, 2030'a kadar 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme.

Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Amaçlar bu taahhütleri gerçekleştirebilir. Bütün ülkelerde. Tüm insanlar için. Bunların gerçekleşebilmesi için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Eylül 2015’te, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını (Sustainable Development Goals – SDG) içeren 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni kabul etmiştir. “Kimseyi geride bırakmama” ilkesi üzerine inşa edilen yeni gündem, herkes için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik bütünsel bir yaklaşımı vurgulamaktadır.

BM Türkiye ve ortakları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için çalışıyor.: Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı Amaç Türkiye dahil tüm Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. BM Türkiye de bu Amaçlara 2030 yılına kadar erişilmesi için desteğini sürdürüyor. Bu Amaçlara ulaşılabilmesi için herkesin bilgilenmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla bu atölyeyi düzenliyoruz. Küresel iklim değişikliği her zamankinden daha fazla eğitim gerektiriyor.

Gençler ve çocuklar küresel ısınma konusunda eğitilmelidir. Onlara sorunun ne olduğu ve bu sorunun sonuçlarının neler olabileceğinin anlatılması gerekmektedir; anlamaları davranışlarını değiştirmeye teşvik edecektir ve bu da krize uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır. Gençlere doğaya olan farkındalıklarının artırılması, içtiği suyun, yediği gıdanın farkında olması sağlanmalıdır. Yaşamımızın özü olan suya, tüm doğaya saygı duymayı öğretmeliyiz” ifadelerini kullandı.