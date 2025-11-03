TÜİK’in ekim ayı üretici enflasyonu verilerine göre 2026 yılı başında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, vergi, harç ve idari para cezalarına yapılacak zamda temel alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ekim ayı üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı.

Verilere göre, üretici fiyatları on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 arttı.

Bu oran, 2026 yılı başında vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı olarak kullanılacak.

Etkileyeceği Kalemler Açıklandı

Yeniden değerleme oranı; Motorlu taşıtlar vergisi (MTV)

Pasaport ve ehliyet harçları

Yurt dışı çıkış harcı

Adli ve idari para cezaları

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki diğer harç ve vergiler gibi birçok kalemde otomatik zam anlamına geliyor.

Oran 2025’e Göre Daha Düşük

2025 yılı başında uygulanan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 idi.

2026 için belirlenen yüzde 25,49’luk oran, geçen yıla göre daha düşük bir artış anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Sözü Değiştirebilir

Mevzuata göre Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranını vergi ve harçlar için yüzde 50’ye kadar azaltabilir veya yüzde 50’ye kadar artırabilir.

Ancak idari para cezalarında bu oran değiştirilemez, doğrudan uygulanır.