Yeni modele göre sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşı yükselecek, düşük gelirli çalışanlar için mikro sigorta sistemi devreye girecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Programı, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin habercisi oldu. Program kapsamında, emeklilik sistemi yeniden şekillendirilecek; düşük gelirli esnaf, çiftçi ve mevsimlik işçiler için mikro sigorta modeli devreye alınacak. Ayrıca sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşını artıracak yeni bir aylık bağlama formülü uygulanacak.

Mikro Sigorta Modeli ile Daha Geniş Kapsama Alanı

Programda yer alan düzenlemelere göre, sosyal güvenlik sistemine dahil olması zor olan kesimlerin sisteme kazandırılması hedefleniyor.

Bu çerçevede düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar için özel sigorta paketleri hazırlanacak.

Yeni “mikro sigorta modeli” ile bu gruplara gelir düzeyine göre farklılaştırılmış prim ödemesi imkânı sunulacak.

Bu adımın, özellikle kayıt dışı çalışan kesimlerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Kolay İşverenlik ve e-Devlet Entegrasyonu Yaygınlaşacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), ev işlerinde çalışanlar, çocuk bakıcıları, yaşlı bakımı yapanlar ve apartman görevlileri için sunduğu e-Devlet üzerinden prim bildirimi sistemi genişletilecek.

Bu sistemin yaygınlaştırılmasıyla hem kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi hem de ev hizmetlerinde çalışan binlerce kişinin sosyal güvenceye kavuşması amaçlanıyor.

Programda ayrıca, “kolay işverenlik modeli”nin farklı sektörlerde de uygulanabilir hale getirileceği belirtildi.

Aylık Bağlama Sistemi Yeniden Yapılandırılacak

Cumhurbaşkanlığı programında en dikkat çeken düzenlemelerden biri de emekli maaşı hesaplama sisteminin değişmesi.

Yeni modele göre, sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşı da artacak.

Bu sistemle, uzun süre prim ödeyen vatandaşların daha yüksek aylık alması sağlanacak.

Böylece hem sistemde kalma süresinin teşvik edilmesi hem de emeklilikte gelir adaletinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uzaktan Çalışma Sosyal Güvenlik Kapsamına Alınacak

Programda, dijitalleşme ve esnek çalışma biçimlerine uygun yeni sosyal güvenlik modelleri de yer alıyor.

Uzaktan çalışanlar için esnek prim ödemesi ve dijital sigorta kayıt sistemleri geliştirilecek.

Bu sayede, özellikle serbest meslek mensupları ve dijital platformlarda çalışan bireylerin sosyal güvenlik kapsamına alınması kolaylaştırılacak.

Gelire Dayalı Prim Bildirimi Yaygınlaşacak

Programın bir diğer başlığı, “gelire dayalı prim bildirimi” sistemi.

Yeni dönemde, farklı gelir gruplarının sisteme daha adil şekilde katkı yapabilmesi için prim hesaplamalarında gelir düzeyine dayalı model genişletilecek.

Bu uygulama özellikle serbest çalışanlar, sanatçılar ve düzensiz gelir elde edenler için sosyal güvenlik sistemine erişimi kolaylaştıracak.

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı’nda yer alan reformlar, hem kayıt dışı istihdamın azaltılmasını, hem de gelir adaletinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Yeni sistemle birlikte Türkiye’de sosyal güvenlik yapısının daha kapsayıcı, dijital ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi planlanıyor.