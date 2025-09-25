Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca asgari ücretli gözleri maaş zammına çevirdi. Şu anda mevcut rakam olan 22 bin 104 TL alan asgari ücretli çalışanlar, yeni yılın maaş zammını araştırmaya başladı. Pekii 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

İsa Karakaş, köşe yazısında, açlık sınırının 27 bin TL’yi geçtiğini belirterek, “Asgari ücretin gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılayacak seviyede olması gerekir. Ancak açıklanan rakamlarla yaşama maliyeti arasında yüzde 63’e varan kayıp var.”

Yeni Yılda Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

Karakaş’ın açıklamalarına göre, 2026 yılı için kesin bir rakam vermek zor olsa da yeni asgari ücretin, işçilerin cebine gireceği 2026 Şubat ayında açıklanacak açlık sınırının altında kalması kuvvetle muhtemel.

Diğer yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için en az yüzde 20’lik artış öngörüyor. Bu oran gerçekleşirse, mevcut 22.104 TL olan ücretin 26.524 TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Erdursun, ayrıca işverenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi için seyyanen destek ve vergi indirimlerinin devreye alınması gerektiğini belirtti.