Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştıktan sonra yeniden düşüş eğilimine girdi. İngiltere merkezli HSBC Global, dikkat çekici öngörüsünde 2026 yılında altının ortalama 4 bin 600 dolar civarında seyredeceğini, yılın başında ise 5 bin 000 dolara kadar tırmanabileceğini ifade etti.

Yatırımcılar için uyarı

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarında yaşanan yumuşama sinyalleri ile doların güçlenmesi, yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı. Sarı metal haftaya düşüşle başlarken, uzmanlar son iki aylık artışın ardından temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Beklenen seviye ne kadar?

HSBC Global’in tahminine göre, 2026’da altının ons fiyatı ortalama 4 bin 600 dolar düzeyinde olacak. Ayrıca yılın ilk dönemlerinde 5 bin dolara kadar yükselme ihtimali de bulunuyor. Banka, kısa vadede fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceğini, ancak küresel risk iştahındaki artışın altına olan talebi destekleyebileceğini belirtiyor.