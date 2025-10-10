Önceki yıllarda iki kez açıklanan asgari ücret, son yıllarda yalnızca yılda bir kez belirleniyor. 2026 yılı için uygulanacak asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık’ta başlayacak.

Asgari Ücreti Kim Belirliyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl 15 üyeden oluşan bir heyetle yeni ücreti belirliyor. İşçi tarafı beş üyeyle TÜRK-İŞ’i, işveren tarafı beş üyeyle TİSK’i temsil ediyor. Hükümet de beş temsilciyle komisyonda yer alıyor. İşçi ve işveren temsilcileri müzakereleri yürütürken, hükümet temsilcileri hakem rolü üstleniyor.

2026 Asgari Ücret Senaryoları

Mevcut asgari ücret brüt 26 bin 5 TL, net 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Zam oranına göre yeni ücretler şöyle öngörülüyor:

Yüzde 28,5 artış: Brüt 33 bin 417 TL – Net 28 bin 403 TL

Yüzde 30 artış: Brüt 33 bin 807 TL – Net 28 bin 736 TL

Yüzde 35 artış: Brüt 35 bin 107 TL – Net 29 bin 841 TL

Yüzde 40 artış: Brüt 36 bin 407 TL – Net 30 bin 946 TL

Yüzde 50 artış: Brüt 39 bin 8 TL – Net 33 bin 156 TL

Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5. Komisyon bu oranı baz alırsa, brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olacak. Ama geçen yıl olduğu gibi enflasyonun altında bir artış yapılması da olası senaryolar dahilinde.