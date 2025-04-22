Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2025 yılında vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirlendi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, vekaletle kurban kesiminin hem paylaşma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini hem de dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkânı sunduğunu vurguladı.

KURBAN BAYRAMI 6 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre 2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram boyunca Türkiye genelindeki müftülükler ile TDV şubeleri aracılığıyla vekaletle kurban organizasyonları yürütülecek.

BAĞIŞ VE VEKALET İŞLEMLERİ RESMİ KANALLARDAN YAPILMALI

Diyanet yetkilileri, bağış yapmak isteyen vatandaşlara, vekalet işlemlerini yalnızca Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi, mobil uygulaması, il ve ilçe müftülükleri ile TDV temsilcilikleri üzerinden gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu. Vatandaşların sahte bağış kampanyalarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ NASIL UYGULANIYOR?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasına göre vekaletle kurban kesimi, iki temel yöntemle uygulanıyor:

Genel vekalet yöntemiyle kesim: Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişi, kurbanlık hayvanın satın alınması, kesimi ve dağıtımı için yetkili kuruluşa vekalet veriyor. Yetkili kuruluş, müvekkilin adına süreci baştan sona yürütüyor.

Hisse usulü satış yöntemi: Kuruluşlar, belirlenen bedel karşılığında kurbanlık hayvan veya hissesini bağışçılara satıyor. Bağışçıdan alınan vekalet doğrultusunda kurban kesimi gerçekleştiriliyor.

Kesim işlemlerinin ardından, kurban etleri yurt içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yurt dışında ise Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar gibi birçok bölgede zor şartlarda yaşam mücadelesi veren topluluklara dağıtılıyor.

BAĞIŞ NOKTALARI OLUŞTURULACAK

Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından, il merkezi ve ilçelerde kurban bağışı kabul noktaları kurulacak.

Vatandaşlar, vekaletlerini bizzat müftülüklere teslim edebilecek ya da mobil bağış ekipleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Müftülük yetkilileri, bağışçılara kesim sonrası bilgilendirme mesajlarının ulaştırılacağını, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini ifade etti.

Öte yandan, Yozgat genelinde geçen yıl yürütülen vekaletle kurban organizasyonu kapsamında yurt içi ve yurt dışı için toplamda binin üzerinde hisse toplandığı ve bu rakamın 2025’te daha da artırılmasının hedeflendiği bildirildi.